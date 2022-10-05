HDP Diyarbakır İl Binası mühürlendi

Bağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

"Bu kapı Kandil kapısıdır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Ben 2 yıldır diyorum bu kapı Kandil kapısıdır, kaçaktır. Nihayet Bağlar Belediyesi gelip mühürledi. Benim oğlumu da bu kapıdan götürdüler. Bu kapı kapansın, artık başka çocuklar gitmesin" diye konuştu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.