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Siyaset

HDP destekli 6'lı Masa fena tutuştu! Resmen ilan edecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-24 10:42:00 -
HDP destekli 6'lı Masa fena tutuştu! Resmen ilan edecekler

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık ilan edecek. HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin, cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.

Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.

Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.
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Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.

Alınan kararda anket sonuçları da etkili oldu

Alınan bu kararda anket sonuçlarının etkisi olduğu söyleniyor. Yapılan anketlerin bekleneni karşılamaması; sadece 'Erdoğan' karşıtlığı yapıp hiçbir proje üretmeyen HDP destekli 6'lı masanın bu kararı almasında etkili olduğu gelen bilgiler arasında.

Tutum belgesi kabul mü edildi?

HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021 yılında yayımladığı Tutum Belgesi ile örtüştüğünü söylemişti.

Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.

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