HDP davası ne zaman görülecek? HDP'nin kapatılması davası ne zaman başlayacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM) kapatma davasını 31 Mart 2021 tarihli gündemine aldı. 31 Mart 2021 tarihinde toplanacak olan 15 kişilik AYM heyeti, dosyayı karara bağlayacak. Heyet, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verecek. AYM, HDP'nin Anayasa’da sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebilecek. AYM'nin kararı hem HDP hem de Yargıtay Başsavcılığına gönderilecek. Karar Resmi Gazete'de de ilan edilecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdi. İddianamede, HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 687 HDP'li hakkında siyasi yasak istenmişti.