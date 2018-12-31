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HDP Cizre belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

HDP, yerel seçim 2019 için belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyordu. HDP, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Van, Muş gibi illerin de arasında bulunduğu 19 belediye başkan adayını açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında HDP Şırnak belediye başkan adayı ve HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları da yer aldı. Peki HDP Cizre belediye başkan adayı kim oldu? HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı 2019 kim?

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:11
HDP Cizre belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

HDP, yerel seçim 2019 için belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyordu. HDP, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Van, Muş gibi illerin de arasında bulunduğu 19 belediye başkan adayını açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında HDP Şırnak belediye başkan adayı ve HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları da yer aldı. Peki HDP Cizre belediye başkan adayı kim oldu? HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı 2019 kim?

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor.

HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Şırnak belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu. HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:11
  1. Van
  2. Muş
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hakkari
  6. Diyarbakır
  7. HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı kim oldu?
  8. HDP Cizre belediye başkan adayı 2019
  9. HDP Cizre belediye başkan adayı 2019 kim oldu?
  10. HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı Sosin Çömlek
  11. HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı mehmet zıriğ

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