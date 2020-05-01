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HDP, CHP ve Türkiye İşçi Partisi’nden Taksim’e ortak yürüyüş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:06:13 -
HDP, CHP ve Türkiye İşçi Partisi’nden Taksim’e ortak yürüyüş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen CHP, HDP milletvekilleri ve Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu gruba izin verildi. Çelengi anıta bırakan grubun sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydığı görüldü.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen HDP Milletvekili Ahmet Şık, Erkan Baş, CHP Milletvekili Ali Şeker ve çok sayıda partilinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi üyelerinin bulunduğu grup, Beyoğlu Divan Kavşağı’nda toplandı. Grup ile polis ekipleri arasında burada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra grubun Taksim Meydanı’na yürümesine izin verildi. Öte yandan grup üyelerinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Grup, DİSK’e ait çelengi Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı.

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