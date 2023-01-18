HDP bunun peşinde! Gündemi alt üst edecek bir hamle gelebilir

Kulislerde, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ortak adayın beklentileri karşılamaması halinde tek başına aday olabileceğinin konuşulduğunu belirten Çetiner Çetin, "İşte bu durumda HDP, muhalefeti alt üst edecek bir hamle yapabilir. HDP daha yeni sahneye çıktı. Ancak muhalefeti zor durumda bırakacağı kesin. Millet İttifakı’nın bölünmesi halinde kendisine meşru zeminde DEVA gibi ortaklar bulması da mümkün" dedi.

Çetin, Habertürk'teki "HDP’nin hassas hesabı" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) HDP'nin cumhurbaşkanı seçimine kendi adayını koyacağını ilan etmesi Kürt oylarını çekmeye çalışan muhalefet ittifakı içerisindeki kafa karışıklığını artırmış görünüyor. HDP ile CHP kurmayları arasında bir görüşme trafiği var. Ancak HDP, CHP’nin görüşmeleri kamuoyundan gizli yürütmesinden rahatsız. CHP’nin tavrına karşı, HDP yönetimi bu hafta “HDP iki yüzlü tavırla illegal bir zemine çekiliyor. Bu kabul edilemez. Oy oranımız açık” mesajını verdi. Bunun ardından iki parti arasındaki görüşme trafiği hızlandı.

(...) Güçlü laik temayülleriyle tanınan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı desteklemeyen muhafazakâr oylara ulaşması (...) hala zor görünüyor. Bu nedenle HDP muhalefetle pazarlık oyununa yoğunlaşıyor.

Millet İttifakı, Erdoğan'ın rakibi olacak ortak bir aday üzerinde uzlaşma sıkıntısını hâlâ yaşıyor. Hatta kulislerde DEVA partisi lideri Ali Babacan’ın ortak adayın beklentileri karşılamaması halinde tek başına aday olabileceği konuşuluyor. İşte bu durumda HDP, muhalefeti alt üst edecek bir hamle yapabilir. HDP daha yeni sahneye çıktı. Ancak muhalefeti zor durumda bırakacağı kesin. Millet İttifakı’nın bölünmesi halinde kendisine meşru zeminde DEVA gibi ortaklar bulması da mümkün. Ama HDP içinde de işler sanıldığı kadar kolay gitmiyor.

Parti içindeki şahinler cumhurbaşkanı adaylığı için Gülten Kışanak diyor. ‘Yeniden Türkiye’ söylemi ile ılımlı çizgi arayışındakiler ise Mithat Sancar… Şahinler Kışanak seçeneği ile parti içindeki Selahattin Demirtaş hegemonyasını sona erdirmek ve Demirtaş’ı HDP’nin eski genel başkanları fotoğraf listesine eklemek niyetinde. Demirtaş ise avukatları aracılığı ile Türk siyasetinde ve HDP’de belirleyici rol oynayacağını ilan ediyor. Gerçekçi olmak gerekirse, Demirtaş HDP’de söz sahibi.

Yani demek istediğim şu; HDP içerisinde de bir paralel yapı var aslında. Selahattin Demirtaş ve ekolü meclise girebilmeyi Sol-Liberal kesimden oy alabilmeyi başarmış bir grubu temsil ederken, Gülten Kışanak’ın temsil ettiği klik Türkiye’ye hitap etmektense her fırsatta Kandil ile angajmanının altını çiziyor. HDP içindeki bu iki yapı aslında birbirinden çok da razı değil. Rekabet var. Orta ve uzun vadede HDP kapatılmasa bile bu kavga HDP içindeki bütünlüğü bozabilecek potansiyele sahip."