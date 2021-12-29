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Siyaset HDP bu cesareti nereden alıyor? Pervin Buldan hakime parmak sallayıp bağırdı
Siyaset

HDP bu cesareti nereden alıyor? Pervin Buldan hakime parmak sallayıp bağırdı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin görülen davada, hakime parmak sallayarak bağırdı. Yanındaki HDP'liler ise Buldan'ı alkışlarken bir yandan 'katil' sloganı attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 17:36:00 - 2021-12-29 17:39:36

Deniz Poyraz'ın ölümüne ilişkin görülen davada katil zanlısına hakim tarafından soru sorulma biçimine müdahalede bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hakime parmağını sallayarak bağırdı.

17 Haziran'da İzmir'in Çankaya semtinde bulunan bir iş hanının 2'inci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda silahlı saldırı gerçekleşti. HDP binasına giden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, parti binasında çay servisi yapan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 1 günlüğüne binada görev alan Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklu yargılanan Onur Gencer, bugün hakim karşısına çıktı.

Hakime bağırıp parmak salladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı mahkemede hakime sesini yükseltmesi dikkat çekti. Hakime parmak sallayarak bağıran Pervin Buldan, hakimin katil zanlısı Onur Gencer'e soru sorma biçimine sinirlendiğini söyledi.

"Buna katil gibi davranın"

Buldan, hakime karşı sesini yükselterek "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı." ifadelerini kullanırken yanındakiler 'katil' sloganları atıp alkış yaptı.

 

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