HDP binasından çıktı! Gizli bölmede bulundu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 Ekim tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık gözaltına alındı, binada 7 saat süren arama yapıldı.

TRT Haber'in haberine göre; operasyon çerçevesinde binanın tüm katlarını arayan polis, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu.

Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da bulundu. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda PKK'lı teröristin kişisel ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada isimleri bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu bildirildi.

Eylem yapan ailelerin çocuklarının bilgileri çıktı

Bulunan ajandada, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri almak için eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı.

Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ve kişisel bilgilerinin yer aldığı belirlendi.

Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığı ile örgüte gönderildiğine ilişkin güçlü şüphelerinin olduğunu belirtti. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının şüphelerini artırdığını bildiren güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini aktardı.