HDP binasında ele geçirilen ajandadan birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri çıktı

Diyarbakır'da HDP il binasında polis tarafından yapılan aramada ele geçirilen ve gizli bir bölmede saklanan ajandada çok sayıda saldırının faili olan PKK'lı teröristlerin isimleri, kod isimleri ve irtibat numaraları belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında görevli Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin inceleme sürüyor.

Bazı HDP yöneticileri, parti il ​​binasının gizli bir bölümünde "seçilmiş delegelerimizin isimlerini taşıyor". diye söylediği gündemde aranan teröristler listesinde bulunanlar ve etkisiz hale getirilenler de dahil olmak üzere bazı PKK teröristleri hakkında bilgilerin yer aldığı belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "orta saha görevlisi", terörle arananlar listesinde mavi kategoride yer alan "Azat Farkin" ve bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan "Serhıldan" 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binası yeşil kategoride rananların isimleri yer almaktadır. Diyarbakır'da 2015 yılında halen aranan gri kategorisinde yer alan Hakan Kızıl kod adlı terörist ve 2 polisin şehit olduğu, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerininde isimlerinin olduğu belirlendi. Hakkı Amed kod adıyla.

PKK'nın hendek saldırılarının sorumlularının isimleri de gündemde

Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçelerinde 2015 ve 2016 yıllarında PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılardan sorumlu Bedrettin Toğrap, kod adı "Munzur Batman", Cihat Türkan, kod adı " Farkin Demhat ". Hakan Özünlü ve terörist Uğur Burakmak'ın isminin de ajandada olduğu belirlendi.

Teröristlerin isimleri, kod isimleri ve telefon numaralarının yer aldığı ajandada, farklı tarihlerde gerçekleştirilen ve etkisiz hale getirilen terörist saldırıların failleri olan teröristlerin şu isimleri yer alıyor:

"2015 yılında iki polis memurunun şehit olduğu ve Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden biri olan 'Bahoz Cudi' kod adlı mahsum Gürkan, Ferhat Karaduman kod adlı Numan Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarla yapılan saldırının faili olarak aranan 'Numan Gabar'

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında 22 Ekim'de HDP il binasında yapılan aramada, PKK'lı teröristlerle ilgili bilgilerin bulunduğu gizli bir bölmede saklanan bir ajanda ve çok sayıda belge ele geçirilirken, incelenen ajanda ve belgelerde, Cezaevlerinde açlık grevi yapan teröristlerin listesi etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemleri ile ilgili bilgiler olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 parti üyesi ile Ceylan ve 1 partili tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.