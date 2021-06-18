HDP binasına saldırıda yeni gelişme
HDP İzmir il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya giren Onur Gencer isimli saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü.
Binadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, bölge abluka altına alındı.
Gencer, bir süre sonra polise teslim oldu.
Saldırgan tutuklandı
Onur Gencer, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.