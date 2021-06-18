  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Vaka sayısı en çok düşen il belli oldu
Botla Yunanistan’a kaçarlarken yakalandılar
Müslümanlar yine açık hedef
Gündem HDP binasına saldırıda yeni gelişme
Gündem

HDP binasına saldırıda yeni gelişme

HDP İzmir il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 12:00:00 - 2021-06-18 12:06:07
HDP binasına saldırıda yeni gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya giren Onur Gencer isimli saldırgan, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü.

Binadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, bölge abluka altına alındı.

Gencer, bir süre sonra polise teslim oldu.

Saldırgan tutuklandı

Onur Gencer, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay