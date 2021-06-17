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Gündem HDP binasına düzenlenen saldırı sonrası AK Parti'den ilk tepki
Gündem

HDP binasına düzenlenen saldırı sonrası AK Parti'den ilk tepki

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir açıklama yaptı. Turan "HDP İzmir il binasına yapılan menfur saldırıyı kınıyor, başsağlığı diliyorum. Demokratik siyasete, insan hayatına, toplumsal huzura kasteden her türlü şiddetin/eylemin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 15:34:00 - 2021-06-17 16:26:16
HDP binasına düzenlenen saldırı sonrası AK Parti'den ilk tepki

AK Parti'den HDP İzmir İl binasına gerçekleşen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama geldi.

Saldırıya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Turan "HDP İzmir il binasına yapılan menfur saldırıyı kınıyor, başsağlığı diliyorum. Demokratik siyasete, insan hayatına, toplumsal huzura kasteden her türlü şiddetin/eylemin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Betül Sayan Kaya'dan da bir açıklama geldi.

Kaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü provokasyon, terör ve şiddet eylemlerinin karşısındayız. HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti kınıyorum."

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