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HDP binası önündeki evlat nöbetinde gerginlik! "Savaş çıkarsa iki oğlum birbirini öldürecek"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde acılı ailelerin tuttuğu nöbette gerginlik yaşandı. Acılı aileler ile HDP'li partililer arasında yaşanan gerginlikte bir baba partililere tepki göstererek, "Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek." dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 15:21
HDP binası önündeki evlat nöbetinde gerginlik! "Savaş çıkarsa iki oğlum birbirini öldürecek"

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler ile binaya giren partililer arasında gerginlik yaşandı.

İki anne baygınlık geçirdi

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 34'üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren partililer ve aileler arasında gerginlik yaşandı. HDP'den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin "Çocuklarımızı verin" diye feryat etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken, gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

"Savaş çıkarsa iki oğlum birbirini öldürecek"

Ağrı’dan yaklaşık 4 yıl önce 19 yaşında çalışmak için İstanbul'a giden ve askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe'nin babası Salih Gökçe, HDP’lilere tepki gösterdi. Gökçe, "Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa 2 oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 15:21
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  4. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi
  5. HDP
  6. Sağlık ekipleri
  7. terör örgütü PKK
  8. PKK
  9. Mehmet Gökçe
  10. Salih Gökçe

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