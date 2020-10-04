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Yerel HDP binası önünde konuştu: Devlet de bunu istiyor
Yerel

HDP binası önünde konuştu: Devlet de bunu istiyor

HDP İl Binası önünde eylem yapan Mehmet Yalçın, "Devletimize sığının, devletimiz merhametlidir. Devletimiz de anneniz ve babanızın yanına gelmenizi istiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:44:00 -
HDP binası önünde konuştu: Devlet de bunu istiyor

HDP aracılığıyla dağa kaçırılarak terör örgütü PKK saflarına katılan çocuklarının geri gelmesi için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan Diyarbakır Aileleri’nin evlat nöbeti, bugün itibariyle 398’inci gününe girdi

Beş sene önce, henüz 16 yaşındayken dağa kaçırılarak PKK’ya teslim edilen oğlu Muhammed Ay için eyleme katılan anne Hatice Ay, evladının dağa HDP aracılığıyla götürüldüğünü vurguladı.

“Sen hastasın, ne işin var orada?”

Güvenlik güçlerine teslim olması için oğluna seslenen Hatice Ay, “Sen hastasın senin ne işin var orada. Seni kandırmışlar götürmüşler. Altı yıldır seni özledik. Ne gecem var ne gündüzüm var. Oğlum gel, adalete teslim ol” dedi.

12 yaşındayken kaçırılan kızı Yasmin Yalçın’ın geri gelmesini isteyen ve 6 yıldır çocuğuna hasret olan Mehmet Yalçın da, çocuklarının HDP eliyle dağa götürüldüğünü belirtti.

Diyarbakır Aileleri’nin 1 yıldır eylem yaptığını hatırlatan Yalçın, “Ama benim eylemim 2 bin 93 gün oldu. Acımız ve sıkıntımız büyük” diye konuştu.

Çocuğunun parmağına diken batsa anne ve babanın kalbine bıçak saplandığını kaydeden Yalçın,  “Çocuklarımız oradayken biz burada perişanız. Tek kızım değil oradaki herkese söylüyorum. Hepiniz gelin, oranın sonu yok. Devletimize sığının, devletimiz merhametlidir. Devletimiz de anneniz ve babanızın yanına gelmenizi istiyor” ifadelerini kullandı.

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