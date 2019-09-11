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HDP binası önünde çocuklarını isteyen annelere Afyonlu kadınlardan destek

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri, çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP binası önündeki eylemlerine destek vermek amacıyla Diyarbakır’a gittiler.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
HDP binası önünde çocuklarını isteyen annelere Afyonlu kadınlardan destek

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri, çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP binası önündeki eylemlerine destek vermek amacıyla Diyarbakır’a gittiler.


Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu önünden gece saat: 22.00’da toplanan Kadınlar Meclisi üyesi kadınları uğurlamaya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan eşleriyle birlikte katılırlarken, çok sayıda meclis üyesi ve vatandaşta uğurlamada hazır bulundu. Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Canser Kuzu ve ekibini uğurlamaya gelen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Diyarbakır’daki annelere destek vermek amacıyla yola çıkan ve onların yanında olduklarını gösterecek olan Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyelerini tebrik ederek, kazasız belasız bir yolculuk diledi.


Kendilerini uğurlamaya gelenlere teşekkür eden Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Canser Kuzu ise, terör örgütünün elinden çocuklarının kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için onların yanında olacaklarını söyledi. Kuzu; “Kent Konseyi Kadınlar Meclisi olarak bir araya geldik ve karar aldık. Bu kararımızı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve Kent Konseyi Başkanımız Şemseddin Yasan’a ilettik. Onlarda uygun gördüler ve desteklerini bildirerek her türlü imkanı sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah orada bizde sesimizi duyuracağız. Anneler evlatlarına sağ salim kavuşacaklar inşallah. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes. Bu ne Kürt, Türk, ne siyasi bir şey, bu teröre karşı verilen topyekûn bir savaştır. Bu savaşta herkesi Diyarbakır’a davet ediyorum. Ben seve seve onların yanında olacağım. Bütün anneler acı çekiyor. Lütfen bu acıyı hepimiz dindirelim" dedi.


Diyarbakır’a giden Kadınlar Meclisi üyeleri alkışlarla uğurlandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
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