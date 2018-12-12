HDP belediye başkan adayları için aday aday başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte 2019 yerel seçim HDP Urfa belediye başkan adayları son dakika merak ediliyor. HDP'li seçmenin açıklanmasını beklediği belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa da var. HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa belli oldu mu? HPD Urafa belediye başkan adayları kim oldu? İşte HDP Urfa ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim son durum.



HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı Zeynal Abidin Beyazgül oldu. HDP Akçakale belediye başkan adayı, Ceylanpınar HDP belediye başkan adayı, HDP Halfeti belediye başkan adayı açıklandı mı? HDP Harran belediye başkan adayı kim? Urfa HDP belediye başkan adayı ve HDP Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Akçakale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BDP % 45

Hüda Par % 2

Halfeti belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 58

AK Parti % 37

Harran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 39

SP % 3

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Suruç belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 43