HDP 2019 yerel seçimlerine hazırlanıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin oylarıyla barajı geçip Meclis'e girme şansını elde eden HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor. HDP belediye başkan adaylarına son şeklini vermeye hazırlanırken, HDP Şanlıurfa belediye başkan adaylarının kim olacağı araştırılıyor. HDP belediye başkan adayları 2019 Siverek, İşte HDP Urfa belediye başkan adaylarına ilişin son dakika bilgileri...

HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı Zeynal Abidin Beyazgül oldu. HDP siverek belediye başkan adayı kim olacak? sorusunun cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazacanak.

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Siverek 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 47

HDP % 38

MHP % 4

CHP % 3

Hüda Par % 2