HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos
Ağrı HDP Parti belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Ağrı belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos son durum...12 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
Ağrı HDP Parti belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Ağrı belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos son durum...
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Ağrı belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Ağrı Belediye Başkanlığına kayyum olarak Süleyman Elban atanmasıyla birlikte hizmete kavuşan Ağrılalar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Ağrı belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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Bazı HDP Ağrı belediye başkan aday adayları
Memet Akkuş
Heval Bozdağ
Mehmet Şahin
Diyadin belediye başkan aday adayları
İhsan Yenigün
Doğubayazıt Belediye başkan aday adayı
Mehmet İlkmi
Erhan Morkoç
Doğubayazıt AK Parti Belediye başkan aday adayları
Ali Konyar
Ertuğrul Eryılmaz
Barış Alkan
Ekrem İlker Barçin
Patnos AK Parti Belediye başkan aday adayları
M. Hanifi Alır
M Fatih Işık
Serhan Kurtuluş
Ensari Kılıç
Kenan Yalçın
İbrahim Varol
Ergül Kuruş
Erdal Eskin
İsmail Oğur
Adem Doğan
Abdullah Bediağaoğlu
Mevcut Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay
Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8
BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5
SP adayı Kemal Atmaca % 2.9
Diyadin 2014 yerel seçim sonuçları
BDP-HDP % 48.4
AK Parti % 32.1
DP % 13.3
SP % 3.7
Doğubeyazıt 2014 yerel seçim sonuçları
BDP-HDP % 62.4
AK Parti % 32.3
BDP % 2.3
MHP % 1,3
Eleşkirt 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 43.2
SP % 366
BDP % 17.1
BDP % 1.6
Patnos 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 32.3
BDP-HDP % 24.4
DP % 19.6
LDP % 17.2
Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
HDP % 63.62
AK Parti % 28.11
CHP % 2.45
MHP % 2.34
İYİ Parti % 1.58
SP % 0.82
HDP Ağrı Milletvekilleri
Bedran Öztürk
Dilan Dirayet Taşdemir
AK Parti Ağrı Milletvekili
Patnos, Ağrı ilinin bir ilçesidir. Ağrı il merkezine uzaklığı 82 km dir. Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının kavşağında kurulmuş olması hızlı gelişmesine neden olmuştur. Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesidir. Ağrı ilçeleri ise şunlardır:
Diyadin
Doğubayazıt
Eleşkirt
Hamur
Patnos
Taşlıçay
Tutak
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