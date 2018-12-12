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HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos

Ağrı HDP Parti belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Ağrı belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos son durum...

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos

Ağrı HDP Parti belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Ağrı belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Ağrı belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Patnos son durum...

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Ağrı belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Ağrı Belediye Başkanlığına kayyum olarak Süleyman Elban atanmasıyla birlikte hizmete kavuşan Ağrılalar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Ağrı belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019 kim?

Bazı HDP Ağrı belediye başkan aday adayları

Memet Akkuş

Heval Bozdağ

Mehmet Şahin 

Diyadin belediye başkan aday adayları

İhsan Yenigün 

Doğubayazıt Belediye başkan aday adayı

Mehmet İlkmi

Erhan Morkoç

Doğubayazıt AK Parti Belediye başkan aday adayları

Ali Konyar

Ertuğrul Eryılmaz

Barış Alkan

Ekrem İlker Barçin

Patnos AK Parti Belediye başkan aday adayları

M. Hanifi Alır

M Fatih Işık

Serhan Kurtuluş

Ensari Kılıç

Kenan Yalçın

İbrahim Varol

Ergül Kuruş

Erdal Eskin

İsmail Oğur

Adem Doğan

Abdullah Bediağaoğlu

Mevcut Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Diyadin 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 48.4

AK Parti % 32.1

DP % 13.3

SP % 3.7

Doğubeyazıt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 62.4

AK Parti % 32.3

BDP % 2.3

MHP % 1,3

Eleşkirt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.2

SP % 366

BDP % 17.1

BDP % 1.6

Patnos 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 32.3

BDP-HDP % 24.4

DP % 19.6

LDP % 17.2

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi 

Patnos, Ağrı ilinin bir ilçesidir. Ağrı il merkezine uzaklığı 82 km dir. Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının kavşağında kurulmuş olması hızlı gelişmesine neden olmuştur. Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesidir. Ağrı ilçeleri ise şunlardır:

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak 

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Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
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