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HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis

Bitlis HDP belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Bitlis belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Bitlis belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis son durum...

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:41
HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis

Bitlis HDP belediye başkan adayları son dakika ne zaman belli olacak. HDP Bitlis belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Aday adaylık başvurularının bittiği HDP'de şimdi gözler HDP belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Peki HDP Bitlis belediye başkan adayları kim oldu? HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis son durum...

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Ağrı belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Bitlisliler, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Bitlis belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

AK Parti Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay, MHP Bitlis belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz olurken, MHP Tatvan belediye başkan adayı Abdulkerim Akay oldu.

Bitlis 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Hüseyin Olan % 43.9

AK Parti adayı Fehmi Alaydın % 40.6

HÜDA PAR adayı Cengiz Karakaya % 5.9

Adilcevaz belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

DP % 30

MHP % 15

BDP % 12

Ahlat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

BDP % 37

MHP % 20

Güroymak belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 55

AK Parti % 43

Hizan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

SP % 23

AK Parti % 21

Mutki belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 42

AK Parti % 38

SP % 9

Bağımsız % 7

Tatvan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

BDP % 36

SP % 1

Bitlis 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 44.60

HDP % 43.32

MHP % 3.96

İYİ Parti % 3.26

CHP % 2.27

SP %  1.12

AK Parti Bitlis Milletvekilleri

Cemal Taşar

Vahit Kiler

HDP Bitlis Milletvekili 

Mahmut Celadet Gaydalı

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:41
  1. İstanbul
  2. Bitlis
  3. Ağrı
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