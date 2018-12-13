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HDP belediye başkan adayları 2019 Bahçesaray

HDP Van belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? HDP'den belediye başkan adaylık için başvurunun sona ermesiyle birlikte HDP belediye başkan adayları kim olacak merak konusu olmaya devam ediyor. HDP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Van HDP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? HDP Bahçesaray belediye başkan adayı kim? sorusu sorulmaya devam ediyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:24
HDP belediye başkan adayları 2019 Bahçesaray

HDP Van belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? HDP'den belediye başkan adaylık için başvurunun sona ermesiyle birlikte HDP belediye başkan adayları kim olacak merak konusu olmaya devam ediyor. HDP'nin güçlü olduğu illerin başında gelen Van HDP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? HDP Bahçesaray belediye başkan adayı kim? sorusu sorulmaya devam ediyor.

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona erecek olmasıyla birlikte şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Van belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Van Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Van Valisi Murat Zorluğlu Van Büyükşehir Belediye Başkanı atanmasıyla birlikte hizmete kavuşan Vanlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. HDP Bahçesaray belediye başkan adayı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

AK Parti Van belediye başkan adayı Nejdet Takva oldu. 

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

HDP Batman belediye başkan adayları 2019 Batman HDP ilçe belediye başkan adayları

HDP Kars belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:24
  1. Van
  2. İstanbul
  3. HDP belediye başkan adayları 2019 Bahçesaray
  4. hdp bahçesaray belediye başkan adayı 2019

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