  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte “Fatih Terim’e okkalı ceza verin” diyen başkan! Ve Erman Toroğlu o ismi açıkladı

Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş

Ukrayna duyurdu! Rusya'dan saldırı

KERKES Projesi İHA için kritik! Türkiye'den oyun değiştirici hamle olacak

'Pes' dedirten ihmalkarlık! Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol 3 aydır kapalı!

LGBT destekçilerine anket tokadı! Bu sonuç sapkınları şoka soktu

Rum kesimi silahlanma bütçesini ve silahlanmayı artırdı! İHA, füze ve saldırı helikopteri alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çarpık anlayışı reddediyoruz!

LGBT propaganda filminin bakanlıktan destek aldığı ortaya çıktı! Erdoğan'a ve hükümete hakaret etti, 9 ödül aldı!

Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz
Siyaset HDP bebek katilini adres gösterdi! "Çözümün muhatabı sayın Öcalan'dır"
Siyaset

HDP bebek katilini adres gösterdi! "Çözümün muhatabı sayın Öcalan'dır"

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın, 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den çıkartılmasına ilişkin "yıldönümü" gerekçesi ile açıklamada bulunan HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından, "Çözümün muhatabı sayın Öcalan'dır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:10:00 - 2022-10-09 22:14:50
HDP bebek katilini adres gösterdi! "Çözümün muhatabı sayın Öcalan'dır"

 Yeniakit.com.tr 

HDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında, bebek katili PKK elebaşısı Abdullah Öcalan adres gösterildi.

Terörist başının hapsine değinilen açıklamada, "Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit bir ülkenin kendi yasalarını çiğnemesi anlamına gelmektedir. Tecridin ne insani ne de ahlaki bir tarafı yoktur. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan, İmralı Özel Rejimi olarak adlandırılabilecek bu tecrit politikası sonucu Türkiye daha fazla siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiştir. Tecritte ısrar savaşı, yolsuzluğu, sansürü, baskıyı ve sömürüyü daha da derinleştirmiştir." denildi.

Bebek katilini böyle güzellediler!

AK Parti iktidarının hedef alınıp, bebek katilinin güzellendiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Siyasi iktidar, Öcalan üzerinde tecridi derinleştirerek tüm toplumu susturmaya çalışmakta, savaş ve çatışma siyasetini Türkiye halkları üzerinde uygulamakta, bu siyaset sonucunda halklar birbirine düşman edilmek istenmektedir. Tecrit, faşizmin uygulanabilmesi ve kurumsallaşması için bir yönetim stratejisine dönüşmüş durumdadır. İktidar, İmralı üzerinde mutlak tecrit siyasetinde ısrar ederek iktidarını sürdürmekte, Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirmektedir. Tecritle sesi kısılmasına rağmen Orta Doğu’da barışın anahtarı olan, Kürt sorununda demokratik çözümün muhatabı, başmüzakereci ve barışı kurmayı kendisine misyon edinen sayın Öcalan’dır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23