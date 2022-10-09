HDP bebek katilini adres gösterdi! "Çözümün muhatabı sayın Öcalan'dır"

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HDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında, bebek katili PKK elebaşısı Abdullah Öcalan adres gösterildi.

Terörist başının hapsine değinilen açıklamada, "Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit bir ülkenin kendi yasalarını çiğnemesi anlamına gelmektedir. Tecridin ne insani ne de ahlaki bir tarafı yoktur. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan, İmralı Özel Rejimi olarak adlandırılabilecek bu tecrit politikası sonucu Türkiye daha fazla siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiştir. Tecritte ısrar savaşı, yolsuzluğu, sansürü, baskıyı ve sömürüyü daha da derinleştirmiştir." denildi.

Bebek katilini böyle güzellediler!

AK Parti iktidarının hedef alınıp, bebek katilinin güzellendiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Siyasi iktidar, Öcalan üzerinde tecridi derinleştirerek tüm toplumu susturmaya çalışmakta, savaş ve çatışma siyasetini Türkiye halkları üzerinde uygulamakta, bu siyaset sonucunda halklar birbirine düşman edilmek istenmektedir. Tecrit, faşizmin uygulanabilmesi ve kurumsallaşması için bir yönetim stratejisine dönüşmüş durumdadır. İktidar, İmralı üzerinde mutlak tecrit siyasetinde ısrar ederek iktidarını sürdürmekte, Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirmektedir. Tecritle sesi kısılmasına rağmen Orta Doğu’da barışın anahtarı olan, Kürt sorununda demokratik çözümün muhatabı, başmüzakereci ve barışı kurmayı kendisine misyon edinen sayın Öcalan’dır.