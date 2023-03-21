HDP bakanlık istedi mi? Kılıçdaroğlu, HDP'ye Milli Savunma Bakanlığı'nın sözünü...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini değerlendirdi.

Selvi, ''HDP’nin 2 bakanlık 4 vekillik talebi mi oldu'' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı;

HDP, ilk görüşmede Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapmadı. Ama Kılıçdaroğlu’na destek kararı çoktan alındı. Bunlar görüntü vermek üzere yapılmış ziyaretler. Murat Karayılan ne dedi, “14 Mayıs’ta yalnızca cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir” dedi. HDP bu çizginin dışına çıkabilir mi?

HDP’NİN TALEPLERİ

Bu arada HDP’nin koşulsuz destek vermesi beklenmesin. HDP’nin birinci önceliği Erdoğan’ın tasfiye edilmesi. Ama başka talepleri de yok değil.

Elbette ki heyetler halindeki görüşmede bu işler konuşulmaz. Pazarlık arka kapı diplomasisi ile yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkurulu’nun yürüttüğü söyleniyor.

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HDP’nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı’nın HDP’ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı’nın HDP’ye verilmesinin üzerinde duruluyor. Kandil’deki teröristler sigara izmaritlerini dahi yere atmıyor ya o nedenle çok çevreciler!

Bir de kulağıma AB Bakanlığı kurulup HDP’ye verilmesi yönünde bir bilgi gelmişti ama gündemden düştü mü nedir, son günlerde konuşulmuyor. (..)

4 İLDE MİLLETVEKİLLİĞİ

Ha bir de milletvekili listeleri var. HDP’nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleri ile girecekler. Ama 4 yerde DEVA ve Gelecek Partisi’nin listelerinde HDP’lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, “CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz” demişti.

Batman, Van, Iğdır ve Hakkâri’de DEVA ve Gelecek listelerinden birer HDP’linin aday gösterilmesinden söz ediliyor.