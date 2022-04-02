HDP alayını maymuna çevirdi

Rauf Tamer, İYİ Parti’nin üst kadrolarında yaşanan tasfiyeleri HDP korkusuna bağladı. Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ı örnek gösterip "Ey yeni gelen değerli arkadaşlar!.. Aman dikkat. HDP’yi incitecek laflar ederseniz sizin de sonunuz bu olur. Uslu oturun" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti’nin üst kadrolarındaki değişikliği gördünüz.

- Bu size ders olsun.

Ey yeni gelen değerli arkadaşlar!..

Aman dikkat.

HDP’yi incitecek laflar ederseniz sizin de sonunuz bu olur.

Uslu oturun.

Ne HDP’yi incitin ne de Kılıçdarzâde’yi kızdırın.

*

Ben bunu yazdım ama sahiden öyle midir bilmiyorum.

Öyleyse niye yazdım?

Yazdım, çünkü sokaktaki adamın kanaati budur.

İnanmıyorsa Akşener, gittiği çarşıda pazarda ahaliye bir sorsun bakalım ne düşünüyorlar diye.

Siz HDP’nin gönlünü hoş edersiniz de ben okuyucularımın sesine kulak vermem mi?

*

Gerçekten de durum bu ise...

Yani Millet İttifakı’nda dikensiz gül bahçesi isteniyorsa, hepimiz yandık.

Şimdiden böyle yapanlar, yarın iktidara geldiğinde, liyakata falan bakmadan, kim bilir bürokraside ne büyük kıyım yaparlar.

*

Hele medyada?

- Kim bilir ne canlar yakarlar.

Yarından tezi yok, kendime bir çekidüzen vermeliyim.

Zaten duydum ki, Kılıçdarzâde’nin kara listesinde, en üst sıralarda bir yerdeymişim.

Aman ha Rauf.

- Akıllı ol.

*

HDP’nin sayısal gücünü bilmem de siyasal gücü müthiş.

Güya ittifak dışında ama ittifak’a hükmediyor.

Diyarbakır’a kadar gidip de evlat nöbetindeki anneleri asla ziyaret edemeyen ürkek siyasetçilere bakın yeter...

Hepsi rehin alınmış durumda.

Velhasıl HDP, ittifak’a girse de olur girmese de.

Nasıl olsa balkondaki patron odur."