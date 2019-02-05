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HDP açıkladı: CHP'nin adayını destekleyeceğiz

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP, İstanbul Beyoğlu'nda CHP'nin adayını destekleyeceğini açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 10:13
HDP açıkladı: CHP'nin adayını destekleyeceğiz

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti ile ittifak protokolü imzalayan CHP, HDP ile de örtülü ittifak gerçekleştirme kararı almıştı.

HDP; İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayarak dolaylı yoldan Millet İttifakı'nı destekliyor ancak, bazı belediyelerde durum farklı. İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı aldı.

"Pozitif bir havası var''

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu: "Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz.

HDP seçmeni desteleyecektir

İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir.”

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. meral danış beştaş
  4. alper taş

YORUM YAZ

  • has türkhas türk1 sa önce
    Ayağa düşmek buna denir.Ayağa düşene kadar .... çukura düş biraz omurgalıdır.Kazanmak için halkın gönlünü almak lazım hakir gördüğün insanlardan sana yol olmaz .
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    ha böyle niye milleten saklıyorsunuz aynı kafanın ürünü olduklarınızı .millete böyle açık açık gelinki millet ne yin ne olduğunu bilerek oy versin

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