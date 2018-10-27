HDP açık açık itiraf etti...

Yerel yönetim seçimlerinde AK Parti ve MHP, ittifak yapmayacak. İki parti de kendi adaylarıyla seçimlere girecek. CHP ise başkanlık ve milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’yle ittifak yapacak. Resmi bir açıklama veya görüşme yapılmamasına rağmen CHP ve HDP kol kola girmiş durumda. CHP’nin kesinleşen bazı adaylarının, HDP’den daha önce aday gösterildiği ortaya çıktı. Bazı isimlerin terör örgütünü destekleyen sosyal medya paylaşımları ortalığa saçıldı.

LONDRA’DA İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinde HDP’yle ittifak yapabileceklerini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun son günlerde yaşanan ‘Öğrenci Andı’ tartışmalarındaki suskunluğu, HDP’yle kurulan kirli ittifakın sonucu olarak görülüyor. CHP seçimler öncesi HDP’yi kızdırmamak için elinden geleni yapıyor. Buna karşılık HDP cephesinden de ılımlı mesajlar geliyor. HDP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifak sorularına yanıt verdi. Oluç, “Bizim, CHP’yle herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise Batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Önceki seçimdeki gibi bir yol izleyerek kirli ittifakını sürdüren CHP-HDP işbirliğinin ilerleyen günlerde ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu oldu.

KAYNAK: GÜNEŞ