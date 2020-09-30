  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri
Aktüel

Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:37:14 -
Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi için, 813. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Mevlana Müzesi'nde düzenlenen programda, Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua edildi.

Etkinlikte, Konya Türk Tasavvuf Müziği Müdürü ve Postnişini Fahri Özçakıl ile Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler tarafından gülbang duası yapıldı.

Programa, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve merkez ilçelerin belediye başkanları katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Siyaset

Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapa..
İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı
Medya

Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Entrikaların, gayri meşru ilişki ahlaksızlığının eksik olmadığı Türk dizilerine rezil bir tanesi daha eklendi. Ulusal bir kanalda yayınlanac..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay