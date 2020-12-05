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Aktüel Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin programı belli oldu
Aktüel

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:03:58 -
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin programı belli oldu

KONYA (AA) - Bu sene seyircisiz düzenlenecek Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık Pazartesi günü Şems-i Tebrizi Türbesi'nin ziyareti ile başlayacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anma törenlerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz düzenleneceği anımsatıldı.

Açıklamada, "Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ile başlayacak olup, 14.15'de Mevlana Müzesi ziyareti ve dua ile devam edecektir. Saat 19.00'da ise Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde Sema Töreni (Mukabele-i Şerif) gerçekleştirilecektir. Programlar televizyonlardan naklen yayınlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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