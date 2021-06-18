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Gündem Hazmedemediler! "Türkiye NATO'dan giderek uzaklaşıyor"
Gündem

Hazmedemediler! "Türkiye NATO'dan giderek uzaklaşıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin giderek güçlenmesi ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşması, ABD'nin Ortadoğu'daki kuklası BAE'yi fena halde rahatsız etti. BAE sermayeli haber sitesi The National News'te yayımlanan analizde Türkiye'nin bir zamanlar NATO'ya koşulsuz olarak bağlı olduğu ancak Erdoğan'ın yönetime gelmesiyle birlikte Türkiye'nin örgütten bağımsız bir şekilde harekete etmeye başladığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 19:30:00 - 2021-06-18 19:48:31
Hazmedemediler! "Türkiye NATO'dan giderek uzaklaşıyor"

 yeniakit.com.tr 

BAE sermayeli haber sitesi The National News'te Türkiye hakkında dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Türkiye'nin bir zamanlar NATO'ya koşulsuz olarak bağlı olduğu ancak Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin örgütten giderek uzaklaştığı belirtilen analizde, "Türkiye ve NATO artık uyumlu değiller" denildi.

Türkiye'nin köklü bir değişim süreci yaşadığı aktarılan haberde, "Türkiye, NATO'nun 30 üyesi arasında en eski ama şu anda en izole olanlardan biri" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye NATO'dan uzaklaştı"

Türkiye'nin Batı'ya karşı düşmanca bir tavır sergilediği iddia edilen analizde şu yorum yapıldı:

"Türkiye bir zamanlar NATO'ya koşulsuz bağlıydı ve stratejik konumunu örgüte önemini kanıtlamak için kullandı. Ancak Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, NATO müttefiklerinden 180 derece uzaklaştı. Türkiye, Batı dünyasına karşı şüphe ve düşmanlık gösterirken, kendi İslamcı milliyetçilik versiyonunu benimsedi."

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