Hazırlıklı olunmalı! Yakalanan terörist bu savunmayı yapabilir

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Taksim'de meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ele alındı.



Saldırı sonrası yakalanan Ahlam Albashır adlı teröristin savunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, bu teröristin kurtulmak için "Ben çantayı şuradan almıştım uzun süre bekledim gelmedi ilgili kişi. Telefon ettiler bırak biz almaya geliyoruz dediler, ben de bıraktım gittim" şeklinde bile konuşabileceğini ifade etti. Karahasanoğlu konuyla ilgili önemli olan bombayı yapan kim? oraya bıraktıran kim? Bu işin arkasındaki örgüt kim? ve örgütün de arkasında kim var? bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.