Hazırlık maçları sonuçları! İşte, günün toplu sonuçları
Milli maçlar nedeniyle profesyonel liglere ara verildi. Milli maç arasını değerlendirmek isteyen takımlar ise günü hazırlık maçlarıyla geçirdi. İşte, hazırlık maçları sonuçları!07 Eylül 2019 Cumartesi 21:44
Milli maçlar nedeniyle profesyonel liglere ara verildi. Milli maç arasını değerlendirmek isteyen takımlar ise günü hazırlık maçlarıyla geçirdi. İşte, hazırlık maçları sonuçları!
Profesyonel futbol liglerine milli maçlar nedeniyle ara verildi. Milli maç arasını değerlendirmek isteyen takımlar cumartesi gününü hazırlık maçlarıyla geçirdi. İşte, günün hazırlık maçları ve sonuçları…
İşte, günün toplu sonuçları
Konyaspor-Keçiörengücü: 3-0
Gazişehir FK-Hatayspor: 5-4
Altınordu-Göztepe: 2-2
Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0
Kayserispor-Adanaspor: 4-1
Ümraniyespor-Beşiktaş: 1-3
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