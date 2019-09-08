Hazırlık maçları sonuçları! İşte, 8 Eylül Pazar günü alınan sonuçlar Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bu süreyi hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İşte, 8 Eylül Pazar günü oynanan hazırlık maçları ve alınan sonuçlar...

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bu süreyi hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İşte, 8 Eylül Pazar günü oynanan hazırlık maçları ve alınan sonuçlar... 8 Eylül Pazar alınan sonuçlar Sivasspor-BB Erzurumspor: 1-3 MKE Ankaragücü-Desna: 0-3 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 0-1

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