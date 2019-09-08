Hazırlık maçları sonuçları! İşte, 8 Eylül Pazar günü alınan sonuçlar
Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bu süreyi hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İşte, 8 Eylül Pazar günü oynanan hazırlık maçları ve alınan sonuçlar...08 Eylül 2019 Pazar 20:25
Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen ekipler bu süreyi hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. İşte, 8 Eylül Pazar günü oynanan hazırlık maçları ve alınan sonuçlar...
8 Eylül Pazar alınan sonuçlar
Sivasspor-BB Erzurumspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Desna: 0-3
İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 0-1
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