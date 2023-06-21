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Spor Hazırlık Maçı: Türkiye U21: 4 - Bosna-Hersek U21: 1
Spor

Hazırlık Maçı: Türkiye U21: 4 - Bosna-Hersek U21: 1

Yeniakit Publisher
2023-06-21 07:07:00 -
Hazırlık Maçı: Türkiye U21: 4 - Bosna-Hersek U21: 1

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı’nı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bosna-Hersek U21 Milli Takımı’nı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Eyüp
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Çağrı Yıldırım xx
Türkiye U21: Doğan Alemdar xx, Uğur Kaan Yıldız xx (Ayberk Karapo dk. 84 ?), Emin Bayram xxx (Arif Kocaman dk. 84 ?), Ravil Tagir x (Serdar Saatçı dk. 34 xx), Yasin Özcan xx (Kazımcan Karataş dk. 62 xx), Cem Tuna Türkmen xx, Aksel Baran Potur xx, Kenan Yıldız xx, Göktan Gürpüz xx (Metehan Baltacı dk. 62 x), Enis Destan xx (Erencan Yardımcı dk. 68 x), Bertuğ Özgür Yıldırım xxx
Yedekler: Jankat Yılmaz, Osman Ertuğrul Çetin, Emirhan İlkkan
Teknik Direktör: Levent Sürme
Bosna-Hersek U21: Nikola Cetkovic xx, Harun Karic xx (Eldar Mehmedovic dk. 62 x), Tarik Muharemovic xx, Savo Susic x (Amar Drina dk. 45 x), Filip Racic x (Tarik Kapetanovic dk. 45 x), Madzid Sosic xx (Anes Krdzalic dk. 45 x), Silvio Ilinkovic xx (Luka Bozickovic dk. 71 x), Nail Omerovic xx, Petar Sucic xx, David Cavic xx (Filip Cuic dk. 62 x), Admir Bristric xx (Andrija Drljo dk. 79 x)
Yedekler: Muhamed Sahinovic, Salih Husic, Enver Kulasin, Mustafa Sukilovic
Teknik Direktör: Igor Jankovic
Goller: David Cavic (dk. 25) (Bosna-Hersek U21), Silvio Ilinkovic (dk. 45+1 k.k), Emin Bayram (dk. 50), Bertuğ Özgür Yıldırım (dk. 80 p.) (dk. 86) (Türkiye U21)
Sarı kart: Amar Drina (Bosna-Hersek U21)

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