Hazırları kanser yapıyor! Diyetisyen uyardı: Ev yapımı meyve suyu tercih edilmeli

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber tüketilen yiyecekler ile ilgili konuşan Diyetisyen Semira Avcı, sıcak havanın yiyeceklerin çabuk bozulmasına neden olduğu için dışarıda satılan paketli gıdaların çok fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Semira Avcı, büyüme ve gelişme çağı devam eden çocuklarda beslenmenin ekstra önemli olduğunu ifade etti.

Avcı, ailelerin çocuklar için yeterli oranda su tüketimini sağlamaları gerektiğine dikkat çekerek dışarıda satılan paketli gıdaların tüketilmesini tavsiye etmediğini söyledi.

Paketli gıdaları tercih etmek yerine ev yapımı tarifleri tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, konuyla ilgili İLKHA'ya konuştu.

"Ebeveynlerin çocuklarına ara öğün alışkanlığı kazandırması gerekiyor"

Hazır yerine ev yapımı meyve suyunu tavsiye eden Avcı, "Yaz aylarında artan sıcaklıklarla beraber seyahatlerde fazlalık görülüyor. Haliyle bir düzensizlik meydana geliyor. Riskli grup olarak düşündüğümüz büyüme ve gelişme çağı devam eden çocuklarda beslenme ekstra önemli oluyor. Burada ailelere büyük rol düşüyor. Ebeveynlerin çocuklarına ara öğün alışkanlığı kazandırması gerekiyor. Çocukta iştahsızlık mevcutsa azar azar ve sık beslenmesini sağlayacaktır. Ara öğünlerde ev yapımı meyve suları tercih edilebilir veya meyveler tercih edilebilir. Meyve tercih etmek büyüme ve gelişme çağındaki çocuğun ihtiyaçlarını posa içeriğinden dolayı daha çok karşılayacaktır." dedi.

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"Yaz aylarında terlemeyle beraber su kaybı yaşanıyor"

Su tüketimine dikkat çeken Avcı, "Ailelerin çocuklar için yeterli oranda su tüketimini sağlamaları gerekiyor. Yeterli su tüketiminin en önemli ve belirgin özelliği açık renk idrardır. Ailelerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yaz aylarında terlemeyle beraber su kaybı yaşanıyor; bunun için zaman zaman çocuğa su içmesi için hatırlatmalar yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Yaz aylarında çocuklarda ishal durumu görülebiliyor"

Paketli gıdaların çabuk bozulduğunu ve çocuğun sağlığını etkilediğini ifade eden Avcı, "Sıcak hava yiyeceklerin çabuk bozulmasına neden olduğu için dışarıda satılan paketli gıdaların çok fazla tüketilmemesi gerekiyor. Yaz aylarında çocuklarda ishal durumu görülebiliyor. Çocuklarımızı rota virüsten korumak için ailelerin sıkça çocuklarına ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatması gerekiyor. Markete gittikten sonra, yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması gerekiyor. Sebze ve meyveler tüketilmeden önce çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor en azından bu şekilde sebze ve meyvelerdeki bakteriler yok olmuş oluyor." şeklinde konuştu.

"Paketli gıdaları tercih etmek yerine ev yapımı tarifleri tercih edebilirsiniz"

Hazır şekerli içecekler almak yerine kefir gibi meyve içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini öneren Avcı, "Bozulma riski fazla olduğu için kremalı ürünler kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Bozulma riski yüksek olduğu için et, tavuk, balık ve süt gibi besinleri olabildiğince uygun şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu tür durumlara dikkat edildiği takdirde sağlık açısından olumlu faydalar görülecektir. Küçük yaştaki çocukları paketli gıdalardan uzak durmalarını söylenmemizin nedeni, bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar ileride de devam edecektir. Paketli gıdaları tercih etmek yerine ev yapımı tarifleri tercih edebilirsiniz. Hazır cips almak yerine mercimekten cips yapabilirsiniz, hazır meyve suyu almak yerine evde ev yapımı meyve suyu tercih edilebilir veya hazır şekerli içecekler almak yerine kefir gibi meyve içeriği yüksek besinler tercih edilebilir." ifadelerini kullandı. (İLKHA)