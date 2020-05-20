Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Covid-19 salgını Türkiye’yi ve dünyayı sarsmaya devam ederken, birçok ülke “kontrollü sosyal hayata geçiş” uygulamalarını başlatmış durumda. Türkiye’de de “kontrollü hayat” uygulamalarının Haziran ayında derinleşerek “yeni normal” sürecinin başlaması ve birçok sektörün işine dönmesi bekleniyor.

Alternatif senaryolar

Şirketler, salgının seyri ile ilgili farklı gelişmelere göre alternatif senaryolar hazırlıyor.

Covid-19 sürecinin başında “evden çalışma” sistemine geçen birçok şirket, geri dönüş ve normalleşme yolunda bir dizi önlemi de hayata geçirecek. Ofislerde çalışırken sosyal mesafenin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Binalarda her türlü hijyen önlemi alınacak, bu alanları her gün detaylı temizliğe tutup dezenfekte edecek.

Farkındalık oluşturulacak

Özellikle asansör, yemekhane, kafeterya gibi ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına titizlikle uyulması, mesafelere dikkat edilmesi gerekecek. Bina girişlerinde ateş ölçer ve el hijyeni için ürünlerin bulundurulması gerekecek.

Tüm alanlarda yapılacak bilgilendirme ve uyarı tabelaları ile de çalışanların bu konudaki farkındalığı artırılacak.

Yurt içinde zorunlu seyahatlerde uçak yerine şirket araçlarının kullanılması, otel konaklaması yerine günübirlik iş gezilerinin gerçekleştirilmesi, bir süre daha kurum içi ve kurum dışı toplantılarda video konferans şeklinde yapılmasına devam edilecek.

Ofis çalışanları sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uyarak çalışmalarını sürdürecekler.

Sandalyeler azaltılacak

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Birçok AVM hizmet vermeye başlarken, tarihinde belki de bu kadar ‘kapalı kalan’ Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. AVM’lerdeki maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar Kapalıçarşı’da da uygulanacak.

Seyahat izni gerekecek

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.