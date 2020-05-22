Haziran öncesi gözler Albayrak’ta

Ancak yabancı turistlerin ellerini ayaklarını çekmeleri mağazaların cirolarını düşürecek. Gelecek ay markaların kira ödeyip ödeyemeyecekleri de netlik kazanacak. AVM ve perakendeciler arasındaki sorunların çözümü için gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çevrildi.

Hangi adımlar atılacak?

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) üyeleriyle görüşmelerde bulunan Albayrak’ın kira tartışmalarına sen vermek için atacağı adımlar merak konusu.

Perakendeci firmaların “3 ay kira alınmasın” ve “Cirolara göre kira ücreti belirlensin” teklifleri AVM yönetimlerince geri çevrilmişti. Bu gelişmelerin üzerine firmalar, AVM’leri terk etmeye ve caddelerde yer aramaya koyulmuştu. Albayrak’ın getireceği öneri ve açıklayacağı planla kira tartışmaların önüne geçileceği tahmin ediliyor.

Ciro kayıpları düşecek

Covid-19 nedeniyle mağazaların ciroları eksi yüzde 80 seviyelerinde. Ağustos ayında bu oranın eksi yüzde 20’ye ineceği, 2021’de ise tekrar artıya geçeceği öngörülüyor. Ekonomi yönetiminin alacağı ilave tedbirlerle markaların toparlanmalarının ve büyümelerinin hız kazanacağı düşünülüyor.

Seferler bekleniyor

Açık olan AVM’lerde dar gelirlilerin alışveriş yaptıkları mağazalar bayram arefesinde revaçta iken orta ve üst gelirliler ile ve Arap turistlere hitap eden mağazalar ise havayolu şirketlerinin dış hat uçuşlarını bekliyor.

Covid-19’dan dolayı turist akışının bıçak gibi kesilmesi pek çok markayı zora sokarken umutlar haziranın ikinci yarısına kaldı.