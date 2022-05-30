Haziran kira artış oranı ne kadar? 2022 Haziranda kiralar ne kadar olacak?

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? TÜİK Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK, Mayıs ayı enflasyon oranını 3 Haziran Cuma günü açıklayacak. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri sonrası da kira ve ev sahiplerinin merakla beklediği kira artış oranları netleşmiş olacak. Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak. Saat 10.00'da açıklanan enflasyon verilerine dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 7.25 artış göstererek ve 69.97 olarak açıklanmasının ardından, Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlenmişti.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

2022 mayıs TÜFE AYI Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 T

Mayıs ayında enflasyon ne kadar olur?

Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre, Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mayıs döneminde yüzde 57,92 oldu.

12 ay sonrası için enflasyon artışı beklentisi ise yüzde 33,28. Bir önceki ayın anket sonuçlarında TÜFE için yıl sonu beklentisi yüzde 46,44; 12 ay sonrası için ise yüzde 28,41 olarak açıklanmıştı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,68'den 19,54'e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.