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Haziran ayında yağan kar Ardahan’a beyaz gelinliği giydirdi

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Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında yer alan 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde dolu yağışı Haziran ayında yolları bembeyaz yaptı.

Posof'u Damal ilçesine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevresinde bu sabah etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Ilgar Dağı geçidindeki kara yolunda görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yağış sonrası kara yolunda oluşan beyaz görüntü, kış mevsimini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuzluk yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yollarda temizleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

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