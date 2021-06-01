Uzmanlar toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgının sona ermesi için nüfusun yüzde 70’ine yakının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplanışının ardından haziran ayının ‘aşı seferberliği’ şeklinde geçeceğini duyurdu. Peki, Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek?

Haziran ayında ne kadar aşı gelecek? Haziran ayında aşı sırası gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada gelecek hafta sonuna kadar Türkiye’ye 12 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini belirtti. Bilindiği gibi Türkiye; Sinovac, BioNTech e Sputnit V aşılarıyla ilgili olarak 270 milyon dozluk bir anlaşma yaptı. Haziran ayı içerisinde söz konusu üç aşıdan da sevkiyatların gerçekleşmesi bekleniyor.

Bakan Koca, ''Aşılamayı sağlayarak eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.

Bakan Koca, “Eğer 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz” diye konuştu.

Yerli aşının eylül ayında kullanılmasının planlandığını belirten Bakan Koca, Eylülde yerli aşı devreye girdiğinde biz zaten herkesi aşılamış olacağız. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek. Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor. Yerli aşıyı tercih edenlere normal aşı olarak yerli aşıyı sunacağız. Eylül için bunu planlıyoruz" dedi.