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Haziran ayında karda antrenman

- Muş Kayak Takımı sporcuları, 8 ay boyunca karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Çavuştepe bölgesinde antrenman yaparak, şampiyonalara hazırlanıyor- Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler:"Burada yıl boyunca hiç erimeyen kar var. İlimizde yaklaşık 6-7 ay kayak sporu aktif olarak yapılabiliyor"

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
Haziran ayında karda antrenman


MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muş Kayak Takımı sporcuları, 2 bin 700 rakımlı Çavuştepe bölgesinde haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı alanda antrenman yapıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çavuştepe bölgesinde kayak yapma imkanı bulan sporcular, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Sporcuların antrenmanını izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, Kurtik Dağı'nın Çavuştepe bölgesinde yılın büyük bölümünde karın erimemesini fırsata dönüştürmek istediklerini söyledi.

Haziran ayı olmasına karşın sporcuların kar üstünde antrenman yapabilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Burada yıl boyunca hiç erimeyen kar var. Her yaştan sporcumuz burada kayak yapabiliyor. İlimizde yaklaşık 6-7 ay kayak sporu aktif olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda ovada yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Yine bölge yüksekte bir yer olduğu için doğa sporlarına da müsait. Hem kayak hem de dağcılık sporuyla ilgilenenleri ilimize bekliyoruz."

Milli takım antrenörü Veysel Oğlağo da ellerindeki tüm imkanları kullanarak gençleri spora kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuştepe bölgesinde antrenman yaparak sporcuların korkularını da yenmeye çalıştıklarını aktaran Oğlağo, "Niyetimiz milli takıma sporcu yetiştirmek. Muş'ta birçok dalda milli sporcu yetiştirdik. Olimpiyat sporcuları çıkardık. Daha iyileri için emek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
  1. haziran
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  4. Kayak Antrenmanı
  5. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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