Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaşları netleşiyor
TÜİK enflasyon rakamlarını bir sonraki ayın başında açıklıyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz tarihinde duyuruldu. Saat 10.00'da açıklanan veriler sonrasında zam oranı da ortaya çıktı. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre enflasyon Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı.
TÜİK mayıs ayına ilişkin rakamları 3 Haziran 2024 Pazartesi günü duyurdu. Saat 10.00 itibariyle gözler TÜİK'in yapacağı enflasyon açıklamasındaydı. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.
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