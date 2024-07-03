Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaşları netleşiyor

TÜİK mayıs ayına ilişkin rakamları 3 Haziran 2024 Pazartesi günü duyurdu. Saat 10.00 itibariyle gözler TÜİK'in yapacağı enflasyon açıklamasındaydı. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

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