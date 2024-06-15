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Ekonomi Haziran ayı destek ödemeleri yatmaya başladı
Ekonomi

Haziran ayı destek ödemeleri yatmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 11:37:00 -
Haziran ayı destek ödemeleri yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla 887 milyon lira tutarındaki Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatıracaklarını belirtti.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve onların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Göktaş, yazılı açıklamasında, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklediklerini ifade etti. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Göktaş, "Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ayrıca, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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