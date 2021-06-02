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Ekonomi Haziran 2021 engelli maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Haziran 2021 engelli maaşları ne zaman yatacak?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapılmasıyla arama motorlarında konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Engelli maaşlarından faydalanan vatandaşlar, engelli maaşlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, engelli maaşları ne kadar oldu 2021? Engelli maaşları ne zaman yatar? Haziran ayında engelli maaşı yatacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:05:00 -
Haziran 2021 engelli maaşları ne zaman yatacak?

Asgari ücret, 2021 yılında yüzde 21,56 oranında artış gösterirken geçen yıla göre 500 lira artmış oldu. 2021 yılı için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Engelli maaşları da 2021 yılı ocak ayı itibariyle zamlı olarak hesaplara yatmaya başladı.

Engelli maaşları kaçtan kaça yükselmişti 2021?

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya yükselirken yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ise ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseltildi.

Haziran 2021 engelli maaşları ne zaman yatacak?

Engelli maaşından faydalanan vatandaşların her ay düzenli bir şekilde hesaplarına aylıkları yatmaktadır.

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar 2021 nisan engelli maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Engelli aylığının hesaplara yatırılma tarihleri değişkenlik göstermektedir. Engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamları baz alınarak maaş tarihleri değişir.

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü,

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ncı günü,

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 nci günü,

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü,

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü maaşları yatırılmaktadır.

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