İstanbul (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından, Haziran 2019 Karayolu Taşıma İstatistikleri raporu açıklandı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Türk araçlarının geçen yılın haziran ayında 90 bin431 olan ihracat taşıma sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 93 bin 478 oldu.

Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre Türk araçları yüzde 3 artış ile 608 bin619 adet taşıma gerçekleştirdi. Yabancı araçların geçen yıl haziran ayında 28 bin385 adet olan taşıma sayıları 2019 Haziran ayında yüzde 1 artış ile 28 bin777 adet oldu. Ocak-haziran toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle, 173 bin937 adet ihracat taşıması yaptı.

Türk ve yabancı araçlar ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış ile 782 bin 556 adet ihracat taşıması gerçekleştirilmiş oldu.





- Avrupa ülkelerine ihracat taşımaları yüzde 2 geriledi





Avrupa'nın genelinde önceki aylarda olduğu gibi düşüş eğilimi devam ederken, sadece komşu ülkelere yapılan taşımalarda artış görüldü. Bulgaristan'a yüzde 13, Romanya'ya yüzde 9, Yunanistan'a yüzde 12 artış yaşandı. Almanya'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 17, Fransa'ya yüzde 8 olmak üzere önemli ihracat ülkelerine taşımacılığın düşmesi dikkati çekti. Avrupa ülkelerine ihracat taşımaları yüzde 2 geriledi.

Irak ve Suriye'nin pozitif etkisiyle, bölgesel olarak sadece Orta Doğu ülkelerine ihracat taşımaları artış gösterirken Körfez ülkelerine yapılan taşımalar ciddi düşüşler gösterdi. Genel toplamda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış oldu.

Rusya Federasyonu'na da yüzde 8, Gürcistan'a yüzde 6, Azerbaycan’a yüzde 6 ve Nahçıvan'a ise yüzde 50 ihracat taşımacılığı geriledi. Ayrıca Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın içerisinde olduğu Türki Cumhuriyetler'in tümüne taşımacılık sayıları önemli oranda arttı. BDT ve Orta Asya bölgesine yapılan ihracat taşımaları genel toplamda yüzde 9 düşüş gösterdi.





- Türk araçların ithalat taşımaları yüzde 12 düştü





Türk araçlarının geçen yılın haziran ayında 34 bin 496 adet olan ithalat taşıma sayıları haziranda yüzde 12 düşüşle 30 bin 112 adet oldu. Ocak-haziran toplamında ise Türk araçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüş ile 202 bin 813 adet ithalat taşıması gerçekleştirdi.

Ocak-haziran döneminde Türk araçlarının ithalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada yüzde 13 düşüş yaşanan Almanya geliyor.

Yabancı araçların ithalat taşıma sayıları, haziran ayında yüzde 13 düşüş ile 14 bin 911 adet oldu. Ocak-haziran toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş ile 99 bin 227 adet ithalat taşıması yaptı. Türk ve yabancı araçlar genel toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş ile 302 bin 40 adet ithalat taşıması yaptı.





BDT ve Orta Asya ülkelerinden, Ocak-Haziran toplamında yüzde 19 artış ile 29 bin 371 adet ithalat taşıması yapıldı. Artışın önemli bir kısmı Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'dan sağlandı. Orta Doğu ülkelerinden ise Ocak-Haziran toplamında yüzde 25 düşüş ile 30 bin 526 adet ithalat taşıması yapıldı. Düşüşün önemli bir kısmını Irak oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre Irak'tan yüzde 42 daha az ithalat taşıması yapıldı. İran'dan yapılan ithalat taşımalarında ise yüzde 19 artış dikkat çekti.





- Yabancı araçların boş giriş sayısı yüzde 24 arttı





Yılın ilk 6 ayında, Türk araçlarının Türkiye'ye boş dönüş sayılarında yüzde 5 artış yaşanırken, yabancı araçların Türkiye'den yük almak üzere boş girişleri yüzde 24 arttı. Bu araçların başını yüzde 66 artış ile Bulgaristan çekti.

Türk taşımacılar aylık toplam 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yaparken, yabancı araçlar ise aylık 15 bin 500 adet boş giriş yaptı. Türk taşımacıların özellikle Avrupa ülkelerinden boş dönüş sayılarında toplamda yüzde 15'e yakın artış olduğu görülürken, Batı Avrupa'dan boş girişlerdeki artış oranı ise yüzde 73'ü buldu.

Yabancı araçların Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye boş girişleri sayıları ise yüzde 56 arttı. Ocak-haziran döneminde, sadece Avrupa'dan 60 bine yakın yabancı araç ülkemize yük almak üzere boş giriş yaptı.





- "Vize serbestisi ihracatı hızlandıracak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türk taşımacılarının iki önemli pazarda yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, "Rusya'ya yeterli sayıda geçiş belgemizin olmaması ve vize sorunu, bölgeye olan ihracatımızın gelişimini engelliyordu. Yakın zamanda çözüme kavuşturulan vize sorunu ve Rusya’nın Ukrayna’ya getirdiği transit yasağına alternatif çözüm üretilmesi, önümüzdeki dönemde ihracatımızın artışına sebep olacak. Ayrıca, ihracatta büyük talebin olduğu Özbekistan'a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan'a vizenin 1 Eylül'de kalkacak olması, bu ülkelere ve Türki Cumhuriyetlere yapılan ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarları olan Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda düşüşün devam ettiğini kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine başta Almanya'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 17 ve Fransa'ya yüzde 8 olmak üzere taşıma sayılarımız düştü. Ayrıca, Slovenya transit belgelerinin tükenmiş olması da bölgeye olan ihracat taşımalarını büyük sekteye uğrattı. İhracat parametreleri dışında incelendiğinde, transit geçiş koridorlarında yaşanan yetersiz geçiş belgesi kotası ve transit taşıma engellemeleri Avrupa’daki düşüşün en önemli sebepleri olarak öne çıkıyor. Macaristan belgelerinin kısıtlı olması ve güzergâh üzerindeki ülkelerde transit geçiş belgesi sorunları sebebiyle, taşımalar farklı güzergahlar üzerinden yüksek maliyetlerle yapılıyor. UND olarak bu sorunların çözümü için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





