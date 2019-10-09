Eğer gözleyi çok seviyor anca gözleme hamuru açmaktan endişe ediyorsanız bu tarif tam size göre... Hazır yufkadan da lezzetli iç harcıyla lezzetli gözlemeler hazırlayabilirsiniz. Hazır yufkadan pırasalı gözleme nasıl yapılır? İşte pratik pırasalı gözleme tarifi...

Hazır yufkadan pırasalı gözleme nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet hazır yufka

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta

3 – 4 yemek kaşığı sıvı yağ

4 – 5 adet pırasa

1 adet havuç

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

İç harcını hazırlamak için; 4 – 5 adet pırasa ince doğranarak sıvı yağ konan tavada kavrulmaya başlanır. Karıştırarak kavrulan ve diriliği geçen pırasalara, 1 adet rendelenmiş havuç, tuz ve karabiber ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Kavurma işlemi tamamlanan iç harç, ocaktan alınarak soğuması beklenir. Yufkalara sürülecek sosu hazırlamak için; 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt ve 3 – 4 yemek kaşığı sıvı yağ iyice karıştırılarak hazır hale getirilir. 1 adet yufka, tezgaha açılarak 2 tarafından 4’er parmak genişliğinde parçalar kesilir. Kesilen parçalar, iç harcın konacağı orta kısmına yerleştirilir. Hazırlanan yufka sosu sürülür ve orta bölümüne iç harçtan konur. 4 tarafından içe doğru katlanan yufka, biraz sıvı yağ konan yanmaz yapışmaz arkalı önlü kızartılır. Diğer yufka için de aynı işlemler tekrarlanır ve hazırlanan gözlemeler sıcak olarak ikram edilir.