Hazır yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Kolay fındık lahmacun tarifi
Leziz ve pratik bir tarif arayanlar ‘Yufkadan lahmacun yapılır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, evde hazır yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun içi nasıl hazırlanır?
Hem leziz hem de ölçü kaçırılmadığı takdirde hafif lezzetlerdendir lahmacun…. Bu tarifin ardından ise artık lahmacunlarınızı kendi evinizde hazırlamak isteyeceksiniz….
Kolay fındık lahmacun tarifi
Malzemeler:
- 350 gram orta yağlı dana kıyma
- 1-2 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 adet domates
- Karabiber
- Tuz
- Pul biber
- 2 adet yufka
Sos için:
- 2 yemek kaşığı süt
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazır yufkadan lahmacun nasıl yapılır?
Öncelikle sarımsak, soğan ve dometesin kabuklarını soyup rondodan geçirin.
Bir karıştırma kasesinin içerisine kıyma, salça ve baharatları alın.
Harcın üzerine rondodan geçirdiklerinizi ekleyip güzelce karıştırın.
Suyu ise bu karışımın içerisineazar azar ekleyip kıvam almasını sağlayın.
Bir kasede süt ve yağı karıştırın.
Bir adet yufkayı tezgaha serin üzerine sosu sürün. Ardından ikinci ufkayı üzerine kapatın.
Yufkaları kalıp ya da tabak kullanarak kesin.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Kestiğiniz yufkaları tepsiye dizin.
Yufkaların üzerlerine ise kıymalı harçtan yayın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında lahmacunları 15 dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun.