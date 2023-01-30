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Medya 'Hazır olun' diyerek açıkladılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük sürpriz! Yine ekrana kilitleyecek...
Medya

'Hazır olun' diyerek açıkladılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük sürpriz! Yine ekrana kilitleyecek...

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 16:15:00 -
'Hazır olun' diyerek açıkladılar! Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük sürpriz! Yine ekrana kilitleyecek...

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu haftaki bölüm öncesinde sosyal medyada 'hazır olun' yorumları yapıldı.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

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