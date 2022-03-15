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Ekonomi Hazır giyimcilerden şubatta milyon dolarlık ihracat
Ekonomi

Hazır giyimcilerden şubatta milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Birliğin şubat ayında 27,6 milyon dolarlık dış satım yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:41:00 - 2022-03-15 10:43:11
Hazır giyimcilerden şubatta milyon dolarlık ihracat

Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, şubat ayında 3 bin 288 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti.

İhracatın ülkeler bazında dağılımına değinen Tekin, "Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 27,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Bu dönemde en yüksek ihracat değerlerine ulaştığımız ülkeler listesinde yüzde 300 artış ve 5,9 milyon dolarla Hollanda birinci, yüzde 3 azalış ve 5,3 milyon dolarla İspanya ikinci, yüzde 1 artış ve 4,4 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Tekin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektörde büyük tedirginlik yarattığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu iki ülke ile civarındaki diğer ülkelerde 800'ü aşkın mağazasını kapatan Avrupalı markaların siparişlerinde iptaller ve ertelemeler başladı. Ayrıca savaş halindeki iki ülkede 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunan Türk markaların da faaliyetlerini azaltması ya da durdurması nedeniyle mart ve sonrasındaki aylar için kaygılıyız. Bugünlerde Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yaptığı anlaşmalar ve aldığı siparişlerde yüzde 20 düzeyinde iptaller yaşanıyor. Bu oranların daha da artmasından endişeliyiz."

 

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