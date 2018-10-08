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Hazır giyimciler pazılın parçalarını birleştirecek

Egeli hazır giyim ihracatçıları, iplik & elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin yoğun olarak katıldıkları Premiere Vision İstanbul Fuarı’na katılarak pazılın parçalarını birleştirecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:42
Hazır giyimciler pazılın parçalarını birleştirecek

Egeli hazır giyim ihracatçıları, iplik & elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin yoğun olarak katıldıkları Premiere Vision İstanbul Fuarı’na katılarak pazılın parçalarını birleştirecek. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sinerjisini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:42
  1. Premiere Vision İstanbul Fuarı
  2. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş

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