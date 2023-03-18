Hazır giyim ve konfeksiyondan 2 ayda 3.2 milyar dolarlık ihracat

Sektör, geçen ayı da 1 milyar 581 milyon dolar ihracatla tamamladı. Ocak-Şubat 2023’te en çok ihracat 2.3 milyar dolarla İstanbul’dan gerçekleştirildi. Bu ili 267 milyon dolarla Bursa ve 226 milyon dolarla İzmir takip etti. İlk 2 ayda Almanya’ya 567 milyon dolar, İspanya’ya 359 milyon dolar ve Hollanda’ya 260 milyon dolar meblağında ihracat yaptı. Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke grubu 919 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) oldu. 166 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 161 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı. Bu yılın ilk 2 ayında AB’ye 1.9 milyar dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu’na 343 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkelerine 332 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Şubatta 176 ülke ile bölgeye ürün gönderen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9.6 pay aldı. Bu yılın 2 ayında ise 186 ülke ile bölgeye mal yollayan sektör, ülkenin toplam ihracatında da yüzde 9.6 paya sahip oldu.