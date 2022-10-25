Hazır giyim sektöründen rekor ihracat

11.1 milyar dolar ihracatla İstanbul ilk sırayı aldı. Bu şehri 1.4 milyar dolarla Bursa, 1.1 milyar dolarla İzmir takip etti. Almanya’ya 2.8 milyar dolar, İspanya’ya 2 milyar dolar ve Birleşik Krallık’a 1.6 milyar dolar tutarında ürün satıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 8.6 paya sahip oldu.