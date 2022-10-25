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Ekonomi Hazır giyim sektöründen rekor ihracat
Ekonomi

Hazır giyim sektöründen rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yılın 9 ayında 16.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:29:00 -
Hazır giyim sektöründen rekor ihracat

11.1 milyar dolar ihracatla İstanbul ilk sırayı aldı. Bu şehri 1.4 milyar dolarla Bursa, 1.1 milyar dolarla İzmir takip etti. Almanya’ya 2.8 milyar dolar, İspanya’ya 2 milyar dolar ve Birleşik Krallık’a 1.6 milyar dolar tutarında ürün satıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 8.6 paya sahip oldu.

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