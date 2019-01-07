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Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar dolarlık ihracat

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:- "2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracatla kapattık. Bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7'lik bir yükseliş var. Hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ikinci büyük sektör konumumuzu 2018'de de devam ettirdik"- "Net ihracatta ise açık ara lider konumdayız. 2018'de ülkemizin cari açığının kapatılmasına 15,8 milyar dolar katkı sunduk" - "Tüm olumsuzluklara rağmen 2019'a yüzde 10'luk ihracat artışı hedefi ile başladık"

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracatla kapattık. Bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7'lik bir yükseliş var. Hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ikinci büyük sektör konumumuzu 2018'de de devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, hazır giyim endüstrisinin Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı 2018'de 17,6 milyar dolarla ihracatta ikinci büyük sektör olduğunu kaydetti.

Hazır giyim endüstrisinin 2018'de 17 milyar 642 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Gültepe, net ihracatta ise açık ara tüm sektörlerin önünde olduklarını ve Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına geçen yıl 15,8 milyar dolar katkı yaptıklarını belirtti.

Gültepe, tüm zorluklara rağmen genel olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, 3 yıllık durgunluk döneminin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını vurguladı.

Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 71'inin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"En büyük pazarımız olan AB'de artan rekabet ve ekonomilerdeki kısmi olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artıda bitirdik. Özellikle İspanya, Hollanda ve Rusya pazarlarındaki yüksek performans ihracatımıza olumlu yönde yansıdı. Öte yandan 2016 ve 2017 yıllarında ülkemize gelmekte tereddüt eden alıcıların yeniden Türkiye'ye yönelmeleri de bu artışta etkili oldu. 2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracatla kapattık.

Bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7'lik bir yükseliş var. Hazır giyim endüstrisi olarak ihracatta ikinci büyük sektör konumumuzu 2018’de de devam ettirdik. Net ihracatta ise açık ara lider konumdayız. 2018'de ülkemizin cari açığının kapatılmasına 15,8 milyar dolar katkı sunduk."

Gültepe, tüm olumsuzluklara rağmen 2019'a yüzde 10'luk ihracat artışı hedefi ile başladıklarını belirterek, Anadolu'daki yeni yatırımlar ve ihracatta hedefledikleri yüzde 10'luk artış sayesinde mevcut 510 bini koruyup ek istihdam yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:39
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